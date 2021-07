Waldhouse Waldhouse Moselle, Waldhouse SPECTACLE – PERFORMANCE : FANTASMAGORIES Waldhouse Waldhouse Catégories d’évènement: Moselle

Waldhouse Moselle Waldhouse Improvisation avec la complicité du public. Fantasmagories est une expérience conçue comme un jeu avec le public. Créée par les membres de la compagnie Les Ombres des Soirs, cette performance s’invente totalement en direct. Elle convie les spectateurs à un ensemble de jeux sur le langage et la création verbale instantanée. Fantasmagories varie ainsi en fonction du contexte de réalisation et est volontairement mystérieuse pour créer un rapport énigmatique avec le public et susciter sa curiosité. Celles et ceux qui assistent à Fantasmagories sont convié.e.s à un point de rendez-vous : un musée, une galerie, un coin de forêt, un théâtre, une médiathèque, une rue… pour vivre un instant de rêverie. Performance créée en 2019. Âge conseillé : à partir de 14 ans culture@cc-paysdebitche.fr +33 3 87 96 99 45 Le festival itinérant dernière mise à jour : 2021-07-04 par

