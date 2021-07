Tourcoing Médiathèque Andrée Chedid Nord, Tourcoing Spectacle / performance : Dançar (étape de création) Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque Andrée Chedid, le samedi 18 septembre à 15:00

“Les tambours frissonnent quand l’île se dessine. Carnaval de gestes rattrapés du passé, avenue d’après-guerre. La mélodie lancinante accompagne l’animal,dans le sable mouvant, les pas résonnent. C’est une forêt qui sonne, ce sont les mains qui claquent,au loin. Une voix nous raconte qu’il se passe quelque chose, là, à l’intérieur. L’homme écoute, les autres regardent.” Plus d’informations sur l’exposition [ici](https://openagenda.com/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/exposition-ecouter-petit-regarder-grand?lang=fr)

Gratuit, sur réservation. À partir de 6 ans.

Dançar est une performance dansée proposée par Alexis Costeux dans le cadre de l’exposition “Ecouter petit, regarder grand” Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing Belencontre Nord

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:45:00

