**Mercredi 8 décembre à 15h30** **Salle des Fêtes À partir de 3 ans Durée : 45 minutes Gratuit, sans réservation** Compagnie Les Embobineuses Le Père Noël tout le monde le connaît… Oui mais cet autre personnage, qui est-il ? Découvrez l’incroyable histoire de… Père Léon et Père Noël ! Dans la fabrique à cadeaux, la nuit de Noël se prépare dans la joie et la bonne humeur. Titine, le lutin en chef, et ses petits camarades s’empressent de peaufiner les derniers préparatifs avant le grand départ annuel de cette nouvelle tournée. Ils emballent les cadeaux, nouent de jolis nœuds, les bichonnent, et les chargent dans la hotte de notre cher Père Noël… mais aussi dans celle de notre mystérieux Père Léon. Quoi ! Vous ne connaissez pas le Père Léon ? Croyez-vous vraiment que le Père Noël soit le seul à distribuer des cadeaux la nuit de Noël à tous les enfants qui ont été bien sages ? Bien sûr que non… Comment pourraient-ils avoir tous leur cadeau la même nuit, c’est impossible ! Cette nuit-là, nos amis ne se doutent pas de ce qu’il va leur arriver… Une petite maladresse va faire basculer tout un destin, provoquer la chute d’un traîneau et d’une hotte pleine à craquer… Informations à l’Office de tourisme : 02 40 23 92 36, office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

