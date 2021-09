Spectacle “Perceptions” Reignac, 11 septembre 2021, Reignac.

Spectacle “Perceptions” 2021-09-11 – 2021-09-11

Reignac Gironde Reignac

Venez découvrir un spectacle fourmillant, coloré et poétique : “PERCEPTIONS” interprété par “La sauce théâtre”, mis en scène par Guillaume Malagnoux et organisé par le Rotary Nord Blayais. Vous faites une bonne action ! En effet, les profits du spectacle iront à l’association “Jeune et rose”.

Un petit avant goût du spectacle :

“Les perceptions et regards que chacun pose sur l’autre et sur le monde sont multiples et enrichissants.

Chaque chose prend un jour nouveau sous l’œil de l’autre, chaque sentiment est complexe.

Partager ses sensations et échanger sur ses perceptions nous nourrit nous-même, nourrit l’autre et nous fait avancer.”

La sauce théâtre

dernière mise à jour : 2021-09-03 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde