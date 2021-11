Mirecourt Mirecourt Mirecourt, Vosges SPECTACLE – PÉPÈRE ET LA BRICOLE BUISSONNIÈRE Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

SPECTACLE – PÉPÈRE ET LA BRICOLE BUISSONNIÈRE Mirecourt, 27 novembre 2021, Mirecourt. SPECTACLE – PÉPÈRE ET LA BRICOLE BUISSONNIÈRE Médiathèque 11 rue Vuillaume Mirecourt

2021-11-27 15:00:00 15:00:00 – 2021-11-27 Médiathèque 11 rue Vuillaume

Mirecourt Vosges Mirecourt Spectacle – Pépère et la bricole buissonnière

Lulu remet les pieds dans la grange de son grand-père. L’occasion pour lui de retrouver son enfance, tout ce temps passé avec Pépère… Pépère, le roi de la bricole, qui, avec des bouts de ficelle, rafistolait le monde, les gens, la vie. Lulu s’égare sur les sentiers de l’imaginaire, voyage immobile où il va découvrir ce que son grand-père lui avait transmis : des valeurs. Une balade poétique en musique, où le théâtre se mêle à la poésie, empli de nostalgie et d’humanité.

Tout public dès 5 ans. Sur inscription à la médiathèque

Respect du protocole sanitaire. mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr +33 3 29 37 47 40 http://www.mediatheque-mirecourt.fr/ Médiathèque 11 rue Vuillaume Mirecourt

dernière mise à jour : 2021-11-02 par OT MIRECOURT

Détails Catégories d’évènement: Mirecourt, Vosges Autres Lieu Mirecourt Adresse Médiathèque 11 rue Vuillaume Ville Mirecourt lieuville Médiathèque 11 rue Vuillaume Mirecourt