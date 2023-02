Spectacle – Peindre d’abord une cage Impasse Jean Quéré, 28 avril 2023, Douarnenez .

Spectacle – Peindre d’abord une cage

Centre Gradlon Impasse Jean Quéré Douarnenez Finistere Impasse Jean Quéré Centre Gradlon

2023-04-28 – 2023-04-28

Impasse Jean Quéré Centre Gradlon

Douarnenez

Finistere

Collectif Napen – Marionnettes – Théâtre d’objet.

Depuis plus d’un an, le Collectif Napen a entamé un travail de création qui rend hommage aux oiseaux, à l’apprentissage et à la liberté. Sur scène, les artistes s’inspirent des univers de Prévert et de Calder et nous invitent à prendre notre envol. Sur la place, une cage s’est érigée. Des plumes volent. Les oiseaux doivent se libérer et trouver leur acte de liberté.

Impasse Jean Quéré Centre Gradlon Douarnenez

dernière mise à jour : 2023-02-21 par