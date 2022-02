Spectacle – Peddy Bottom Plozévet, 30 avril 2022, Plozévet.

Salle Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet

2022-04-30 – 2022-04-30 Salle Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail

Plozévet Finistère

C’est l’épopée de Peddy Bottom, que les hommes prennent pour un chien, les chiens pour un homme, les chats pour un poisson et les poissons pour un rossignol. Il se demande qui il est alors que tous ceux qu’il croise ne se demandent rien ; ils savent. Ils savent que la loi est la loi et qu’il ne faut surtout rien inventer. Face à cette société où chacun prend son rôle très au sérieux, Peddy Bottom va cheminer en quête de sens et de liberté. Il va apprendre à se positionner dans ce monde qui cherche à lui imposer ses normes et ses lois. Authentique et fidèle à lui-même, il va faire vaciller cette société bien ordonnée.

Avec Cyril Fayard, Germain Rolandeau

et Anne-Sophie Boivin

Direction Artistique Anne-Sophie Boivin –

Mise en scène Marjorie Blériot

dihun.programmation@gmail.com +33 6 86 47 06 32 http://www.billetweb.fr/bo/metro/index.php?event=295845

Salle Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet

