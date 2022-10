Spectacle pédagogique au Domaine de Méjanes

Spectacle pédagogique au Domaine de Méjanes, 27 octobre 2022, . Spectacle pédagogique au Domaine de Méjanes



2022-10-27 10:30:00 – 2022-10-27 11:30:00 EUR La Manade de Méjanes vous propose un spectacle pédagogique pour découvrir les traditions Camarguaises. Dans un premier temps, le manadier vous donnera des explications sur l’élevage des taureaux et des =chevaux en Camargue, vous présentera son métier, puis dans un second temps, ce dernier commentera des démonstrations de course camarguaise et de maniabilité du cheval Camargue. Venez découvrir les traditions de notre région : l’élevage des taureaux et des chevaux Camargue, la Course Camarguaise, l’équitation de travail… Un spectacle pédagogique d’une heure commenté par le manadier ! dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville