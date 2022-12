Spectacle Pédago-Tordu Oloron-Sainte-Marie, 11 janvier 2023, Oloron-Sainte-Marie . Spectacle Pédago-Tordu Hall de l’Espace Jéliote Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Rue de la Poste Hall de l’Espace Jéliote

2023-01-11 14:30:00 – 2023-01-11

Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Venez assister au spectacle « Pédago-Tordu », une représentation drôle et interactive.

Très participatif dans le sens où chacun depuis sa place est amené à faire avancer le spectacle.

Intergénérationnel, ouvert à tous dans la limite des places disponibles (150 maximum).

Venez vous inscrire auprès du Centre Communal d’Action Sociale par téléphone. +33 5 59 39 86 42 Centre Communal d’Action Sociale Compagnie H

