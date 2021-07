Saint-Julien-d'Ance Saint-Julien-d'Ance Haute-Loire, Saint-Julien-d'Ance Spectacle pédago-tordu au moulin d’Ancette Saint-Julien-d’Ance Saint-Julien-d'Ance Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Julien-d'Ance

Spectacle pédago-tordu au moulin d’Ancette Saint-Julien-d’Ance, 25 juillet 2021, Saint-Julien-d'Ance. Spectacle pédago-tordu au moulin d’Ancette 2021-07-25 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-25 Jardin du moulin Ancette

Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire Animation par la compagnie H : « La con’f : spectacle pédago-tordu » amisaintjuliendance@orange.fr +33 6 72 77 33 35 https://www.bio-scene.org/saint-julien-dance dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Julien-d'Ance Autres Lieu Saint-Julien-d'Ance Adresse Jardin du moulin Ancette Ville Saint-Julien-d'Ance lieuville 45.30871#3.91107