Spectacle : Pebbleboy Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

Spectacle : Pebbleboy Mourenx, 4 mai 2022, Mourenx. Spectacle : Pebbleboy Salle de spectacle 23 place des Pyrénées Mourenx

2022-05-04 10:00:00 – 2022-05-04 Salle de spectacle 23 place des Pyrénées

Mourenx Pyrénées-Atlantiques 10 EUR Par la Compagnie Lazzi Zanni

Pierre, 8 ans, reçoit des coups, mais ne réagit jamais. A en croire la rumeur, rien ne peut l’atteindre. Mais qui est donc ce garçon extraordinaire ? Que cache une telle résistance ? Par la Compagnie Lazzi Zanni

Pierre, 8 ans, reçoit des coups, mais ne réagit jamais. A en croire la rumeur, rien ne peut l’atteindre. Mais qui est donc ce garçon extraordinaire ? Que cache une telle résistance ? +33 5 59 60 73 03 Par la Compagnie Lazzi Zanni

Pierre, 8 ans, reçoit des coups, mais ne réagit jamais. A en croire la rumeur, rien ne peut l’atteindre. Mais qui est donc ce garçon extraordinaire ? Que cache une telle résistance ? Cie Lazzi Zanni

Salle de spectacle 23 place des Pyrénées Mourenx

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mourenx Adresse Salle de spectacle 23 place des Pyrénées Ville Mourenx lieuville Salle de spectacle 23 place des Pyrénées Mourenx Departement Pyrénées-Atlantiques

Mourenx Mourenx Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mourenx/

Spectacle : Pebbleboy Mourenx 2022-05-04 was last modified: by Spectacle : Pebbleboy Mourenx Mourenx 4 mai 2022 Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Mourenx Pyrénées-Atlantiques