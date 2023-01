SPECTACLE PAYSAGE – STELLA MARIS Guérande, 25 mars 2023, Guérande .

SPECTACLE PAYSAGE – STELLA MARIS

2 Avenue Anne de Bretagne Centre Culturel Athanor Guérande Loire-Atlantique Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne

2023-03-25 17:00:00 – 2023-03-25 17:35:00

Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne

Guérande

Loire-Atlantique

Cette étoile de mer (Stella maris) invite à un doux voyage où les sens des plus petits entrent en éveil. On touche, on écoute, on regarde, émerveillés par les petits riens d’une journée qui se déroule sous nos yeux. À pas feutrés on se glisse, on s’installe dans ce paysage au milieu des mers, dans un temps qui nous semble suspendu. Deux personnages, passeurs de merveilles, nous accompagnent au milieu de ce rêve aquatique, qu’on voudrait ne jamais voir finir.

En famille – De 6 mois à 3 ans

Spectacle paysage

Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande

dernière mise à jour : 2023-01-12 par