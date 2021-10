Louvres Musée Archéa,Louvres Louvres, Val-d'Oise Spectacle : Paysage intérieur « Ecce homo » par la compagnie Pôle K Musée Archéa,Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

La série Paysage Intérieur est un voyage dans l’univers, de la création du monde à l’apparition de l’homme en passant par l’origine du langage, les évolutions du corps et la logique du sens. « Ecce homo », le 2e épisode de cette série, est une allégorie de la naissance de l’Homme moderne, depuis la création de la cellule jusqu’à l’Homo sapiens. Dans une étonnante caravanne installée sur le parvis du musée, il reprend la théorie de l’évolution, pointant nos origines animales pour mieux nous rappeler d’où l’on vient et ce que nous sommes. L’exposition permanente du musée prolonge le spectacle en présentant des objets archéologiques témoins de l’implantation humaine sur le territoire. Dans le cadre du [PIVO Festival théâtral du Val d’Oise](https://www.thea-valdoise-public.org/saison-2021-2022/tous-les-spectacles/paysage-int%C3%A9rieur-2-ecce-homo-p%C3%B4le-k/). En partenariat avec la mairie de Louvres. Séances à 14h, 15h, 16h et 17h. Réservation auprès de l’espace culturel Bernard Dague : 01 34 31 21 12.

Gratuit, places très limitées, réservation fortement conseillée.

Un poème visuel et sonore dans une étonnante caravane sur le parvis du musée

