Spectacle : pat’patrouille Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard

Spectacle : pat’patrouille Montbéliard, 27 mars 2022, Montbéliard. Spectacle : pat’patrouille L’Axone 6 rue du Commandant Rossel Montbéliard

2022-03-27 – 2022-03-27 L’Axone 6 rue du Commandant Rossel

Montbéliard Doubs Basé sur la série animée star des enfants, La Pat’ Patrouille – Le Spectacle ! « À la rescousse ! » met en scène leurs personnages préférés pour une aventure musicale pleine d’humour et d’action ! > A 14h et 17h à l’Axone à Montbéliard. Billetterie à l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard. info@axone-montbeliard.fr +33 9 70 25 22 12 http://www.axone-montbeliard.fr/fr/pascal-obispo-17 Basé sur la série animée star des enfants, La Pat’ Patrouille – Le Spectacle ! « À la rescousse ! » met en scène leurs personnages préférés pour une aventure musicale pleine d’humour et d’action ! > A 14h et 17h à l’Axone à Montbéliard. Billetterie à l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard. L’Axone 6 rue du Commandant Rossel Montbéliard

dernière mise à jour : 2021-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Montbéliard Autres Lieu Montbéliard Adresse L'Axone 6 rue du Commandant Rossel Ville Montbéliard lieuville L'Axone 6 rue du Commandant Rossel Montbéliard Departement Doubs

Montbéliard Montbéliard Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbeliard/

Spectacle : pat’patrouille Montbéliard 2022-03-27 was last modified: by Spectacle : pat’patrouille Montbéliard Montbéliard 27 mars 2022 Doubs Montbéliard

Montbéliard Doubs