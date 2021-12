Spectacle : « Patati Patata » Le Havre, 16 mars 2022, Le Havre.

Spectacle : « Patati Patata » Le Havre

2022-03-16 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-16

Le Havre Seine-Maritime Le Havre

Par la Compagnie Paon Paon Cui Cui.

Après Voyage en Mëlodybêwiz, les multi-instrumentistes et chanteur·euses, Julien et Claire, reviennent avec une nouvelle création pour le très jeune public. Né au cœur de la crèche Arc-en-ciel d’Octeville, Patati et Patata met en musique la vie quotidienne et poétique des tout-petits. Le mot d’ordre : traverser ses émotions en chansons et utiliser sa curiosité pour s’apprivoiser, s’observer et s’amuser !

Soutenu par : Dispositif « Babil » de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie et la Caisse d’Allocations Familiales

[Chanson – de 0 à 3 ans], le mercredi 16 mars 2022 à 15h00 au Tetris.

Durée : 30 minutes

A 10h, atelier parents/enfants : découverte du spectacle et éveil musical – Sur réservation auprès de la billetterie (02.35.19.00.38 ou billetterie@letetris.fr).

+33 2 35 19 00 38 https://letetris.fr/

Le Havre

