Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Spectacle – Passionnément – Le Cirque Français

Saint-Lunaire

Spectacle – Passionnément – Le Cirque Français Saint-Lunaire, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Saint-Lunaire. Spectacle – Passionnément – Le Cirque Français 2021-07-26 – 2021-07-26 Terrain du Marais Rue du Marais

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Nous sommes fiers de vous présenter notre spectacle. C'est avec chaleur et passion que nous vous accueillons sous notre chapiteau, pendant vos vacances. Notre spectacle : un mélange de frissons, de prouesses techniques mis en valeur par des costumes élégants et soignés et des lumières flamboyantes. Nous sommes impatients, à présent d'entendre à nouveau retentir vos applaudissements sous notre chapiteau car vous nous avez énormément manqué. Sachez que chaque jour, inlassablement, tous les artistes ont gardé en tête une seule envie, celle de vous faire rêver. Alors avec détermination, force et courage mais aussi, avec des litres de sueur, le résultat aujourd'hui est là, et ce nouveau spectacle est juste IRRESISTIBLE. Pour l'amour du cirque, nous nous sommes surpassés pour vous proposer un divertissement essentiel que nous vous invitons à découvrir sans plus attendre ! Nous tenons à informer le public que Le Cirque Français respecte toutes les règles sanitaires en vigueur afin d'accueillir l'ensemble des spectateurs dans les meilleures conditions possibles. Tarif non communiqué. Lundi 26 Juillet 2021 – 18h00 – Terrain du Marais contact@cirquefrancais.com +33 6 08 93 67 32 https://www.cirquefrancais.com/

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Lunaire Adresse Terrain du Marais Rue du Marais Ville Saint-Lunaire lieuville 48.63109#-2.10318