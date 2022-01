Spectacle : Passionnément Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Spectacle : Passionnément à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

2022-02-05 20:30:00 – 2022-02-05 à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre Opérette de André Messager

Avec : Philippe Brocart, Suzanne Dijoux, Agathe Trébucq, Frédérik Fournier, Florence Alayrac et Martin Jeud Plein tarif : 12 €

Tarif réduit : 8 € (- de 25 ans , demandeurs d’emploi, étudiants, apprentis, élèves du Centre Culturel)

Moins de 12 ans : 5 €

Infos réservation : Centre culturel – 05 62 95 49 18 Abonnements :

3 spectacles : plein tarif : 30€ – Tarif réduit : 20€

6 spectacles : plein tarif : 55€ – Tarif réduit : 35€

12 spectacles : plein tarif : 96€ – Tarif réduit : 65€

Tarifs réduits : – de 25 ans , demandeurs d’emploi, étudiants Tarifs spécial clôture de saison :

Soirée humour du samedi 14 mai

2 spectacles + restauration (sur réservation uniquement ) : 20€ et 16€ / moins de 12 ans : 10€

2 spectacles sans restauration : 12e et 8€ / moins de 12 ans : 5€ L’Artémuse vous invite à bord de l’Arabella, le temps d’une escale à Trouville en 1926.

Venez découvrir un joyeux vaudeville musical plein de rebondissements, d’humour et de fracas.

