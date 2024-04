SPECTACLE « PAS BOUGER LE CHIEN » GERARD POTIER Salle des fêtes Bahus-Soubiran, samedi 27 avril 2024.

SPECTACLE « PAS BOUGER LE CHIEN » GERARD POTIER Salle des fêtes Bahus-Soubiran Landes

Pas bouger le chien

Un spectacle bouleversant !

Auteur, comédien-conteur, Gérard Potier restitue ces petites mythologies familiales, ces légendes de village qui donnent son âme au temps enfui comme à celui qui passe !

Sa voix flexible, juste et poreuse, est une invitation pour l’imagination du spectateur à s’agripper, se blottir dans un monde merveilleux. Et si le verbe galope si librement, c’est que l’accordéon lui fait fière monture. Il nous fait rire là où on voyait pointer la nostalgie et puis soudain au détour d’une franche rigolade, on est saisi d’émotion. Il nous balade dans son paysage intime et on aimerait que la promenade dure encore. Mais chut… Pas bouger le chien.

SAMEDI 27 AVRIL 20h30 Bahus-Soubiran

Tarif 12€ / 10€ / 8€ . Gratuit pour les moins de 8 ans.

Renseignements & réservations au 05.62.08.43.81

En partenariat avec l’association Et Zou ! SITE & CAP EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27

Salle des fêtes Passage des Cultures

Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine

