SPECTACLE « PAS À PAS » CONTE MUSICAL Saint Omer de Blain Blain Loire-Atlantique

Après une fête foraine déglinguée remarquée à Canal en Scène, la Famille Walili revient à Blain. Les deux comédiens Olivier et Louise content leurs itinérances, leurs vies pleines de chants, d’accordéon et de poésie. A partir de 7 ans Bar et petite restauration sur place.

19h accueil du public et dînette

19h30 spectacle

Proposé par le Théâtre des P’tites Graines et l’association Artnonyme.

Réservation sur HelloAsso 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 19:00:00

fin : 2024-03-12

Saint Omer de Blain 6 rue du Moulin

Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

