le samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque Municipale de Senlis

Il fait nuit, un homme s'approche discrètement des spectateurs positionnés à l'extérieur de la bibliothèque : « Mes amis, le temps nous est compté et notre mission est dangereuse : contrairement à tout ce que l'on nous dit, les livres n'ont pas disparu. Ici même, on en trouve en grande quantité ». Débute alors, une aventure nocturne, déambulatoire, littéraire, ludique et burlesque à l'intérieur de la médiathèque….

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T20:30:00;2022-01-22T21:00:00 2022-01-22T22:30:00

