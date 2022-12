Spectacle participatif « Flocon & chansons » Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’évènement: Landes

Spectacle participatif « Flocon & chansons »

Bibliothèque Gabriel Fauthoux Saint-Vincent-de-Tyrosse

2022-12-21

Landes Spectacle, pour les tout-petits jusqu’à 6 ans, proposé par Fany de comptines et cie.

Au programme : neige, chansons, grelots, recettes de cuisine et anecdotes. Goûter de Noël offert.

Sur inscription au 05 58 77 30 51 ou bibliotheque@tyrosseville.com. Attention, jauge réduite, un seul adulte accompagnateur par enfant.

