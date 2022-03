Spectacle participatif et intergénérationnel : En voiture Simone ! Salles à disposition – Espace de quartier Sécheron Genève Catégorie d’évènement: Genève

Présenté par le Collectif du Feu de dieu, ce spectacle étonnant se veut participatif et intergénérationnel. Proposé aux aîné.e.s, mais ouvert à toutes et tous, vous embarquerez dans un voyage collectif à travers des contes, des chansons et des propositions interactives. Rendez-vous le vendredi 8 avril 2022 à 16h30 à l’Espace de quartier Sécheron. Ce spectacle inaugure un vaste programme d’activités destinés aux seniors dans la proximité de leurs quartiers. Proposée par le Dispositif social de proximité, cette offre complète celle, désormais bien connue, de Cité Seniors. Elle vise à rendre l’ensemble de ces prestations plus accessibles au public aîné qui a plus de difficulté à se déplacer.

"En voiture Simone!" est un spectacle participatif et intergénérationnel. Gratuit et sans inscription, il aura lieu le vendredi 8 avril 2022 à 16h30 à l'Espace de quartier Sécheron.

