Spectacle Parpaing

Spectacle Parpaing, 7 décembre 2022, . Spectacle Parpaing



2022-12-07 – 2022-12-07 NICOLAS PETISOFF | 114 CIE

[THÉÂTRE / DÈS 15 ANS] Dans cette histoire extraordinaire aux multiples rebondissements, le comédien dit le choc puissant et massif qu’est la découverte d’une vérité familiale. Né sous X, puis adopté, il se découvre une famille biologique et des racines. Il réalise qu’il s’était construit jusque-là sur des secrets. Ce récit intime et bouleversant est l’histoire d’un parcours de résilience, pour mieux fonder une identité personnelle. dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville