Spectacle « Paroles Amériendiennes » Méru, vendredi 26 avril 2024.

Ce spectacle est un récit documentaire composé de témoignages, discours, prières et poésies, recueillis auprès de différentes tribus d’Indiens d’Amérique du Nord entre le 16e et le 20e siècle.

Les textes choisis donnent à entendre la parole riche et forte de ces peuples qui ont assisté, impuissants, à leur massacre, à la spoliation de leurs terres, au pillage de leurs ressources, et à l’anéantissement de leur culture.

Dans un langage à la fois poétique, imagé et éloquent, leurs paroles évoquent leur spiritualité et leur mode de vie portés par un profond attachement à la terre et un inconditionnel respect envers la nature.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 18:00:00

fin : 2024-04-26 20:30:00

21 rue Anatole France

Méru 60110 Oise Hauts-de-France mediatheque@ville-meru.fr

