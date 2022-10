SPECTACLE | PARLOIR Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Tout public à partir de 15 ans Durée : 1h15 min. + rencontre avec les artistes

Rencontre d’une fille et de sa mère emprisonnée, Parloir nous emmène sur le fil du rasoir de deux vies. Une pièce entre instants métaphoriques et poids de la réalité en compagnie de comédiennes exceptionnelles. Une jeune fille de 19 ans rend visite à sa mère, en prison depuis quatre ans pour le meurtre de son mari. Elles ont une heure à passer ensemble au parloir. Entre elles, la parole est hésitante puis s’ouvre, se déploie, ouvrant un possible espace de réparation. La mère (Marie Bunel) raconte un mari progressivement violent et une souffrance quotidienne, quand la fille (Mathilde Viseux) dévoile son monde intérieur, construit pour tenir le coup. Par la précision de son écriture, la qualité de jeu de son duo de comédiennes, Parloir, écrit et mis en scène par Delphine Hecquet, révèle l’espace méconnu du monde carcéral féminin. Avec le dispositif d’une tournette sur le plateau qui multiplie les angles de vue, à l’image des rapports entre mère et fille, cette pièce nous bouleverse par l’universalité de ses interrogations. Compagnie Magique-Circonstancielle

Texte et mise en scène : Delphine Hecquet

Avec : Marie Brunel, Mathilde Viseux

Écriture chorégraphique : Thierry Thieû Niang

Scénographie, costumes : Tim Northam

Lumières : Jérémie Papin

Son : Martin Hennart

Composition musicale : Matthieu Bloch, Martin Hennart

Contrebasse : Matthieu Bloch

Assistanat mise en scène : Aurélien Hamard-Padis

Régie générale : Jean-Philippe Bocquet

Régie lumières : David Ménard

© Parloir – 21-01-22 – Simon Gosselin-104

