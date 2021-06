Spectacle « Parlez-moi d’Amour » Villeneuve-sur-Yonne, 27 juin 2021-27 juin 2021, Villeneuve-sur-Yonne.

Spectacle « Parlez-moi d’Amour » 2021-06-27 – 2021-06-27 Espace Pincemin 25 Rue Carnot

Villeneuve-sur-Yonne 89500 Villeneuve-sur-Yonne

EUR Ce spectacle vous invite à un voyage autour des émotions. Les émotions liées à l’Amour, si contrastées, seront évoquées autour d’oeuvres musicales et littéraires de styles et époques variés.

Le quatuor de clarinettes Contrast’ et le comédien Didier Gonçalves se rencontrent afin d’établir des passerelles entre les sons et les mots.

Spectacle musical et théâtral – Tout public dès 11 ans – Durée : 45 min.

+33 9 63 67 91 95 http://www.leschantiersdutheatre.fr/

Ce spectacle vous invite à un voyage autour des émotions. Les émotions liées à l’Amour, si contrastées, seront évoquées autour d’oeuvres musicales et littéraires de styles et époques variés.

Le quatuor de clarinettes Contrast’ et le comédien Didier Gonçalves se rencontrent afin d’établir des passerelles entre les sons et les mots.

Spectacle musical et théâtral – Tout public dès 11 ans – Durée : 45 min.

dernière mise à jour : 2021-06-14 par