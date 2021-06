Roubaix Monastère des Clarisses Nord, Roubaix Spectacle « Parkour tes monuments » au Monastère des Clarisses / Saisons Zéro Monastère des Clarisses Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Monastère des Clarisses, le samedi 18 septembre à 16:15

Le monastère des Clarisses est édifié en 1876 selon les plans du baron Bethune et accueille le collectif Zerm depuis 2019, chargé de trouver une nouvelle vie aux lieux. En parallèle, les Amis du Monastère des Clarisses perpétuent l’histoire et la mémoire des religieuses contemplatives. L’ensemble est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Spectacle _Parkour tes monuments_ de Parkour 59.

Entrée libre

2021-09-18T16:15:00 2021-09-18T17:15:00

