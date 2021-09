Cornebarrieu Médiathèque municipale Cornebarrieu, Haute-Garonne Spectacle « Parés à rêver » Médiathèque municipale Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne

Spectacle « Parés à rêver » Médiathèque municipale, 16 octobre 2021, Cornebarrieu. Spectacle « Parés à rêver »

Médiathèque municipale, le samedi 16 octobre à 10:00

Une conterie pirate qui vous emmène, entre contes et chansons, sur les mers des Caraïbes au 18ème siècle, à la rencontre de pirates réels ou inventés ! S’inscrire : à la médiathèque ou par tél. au 05 62 13 43 02. Sur présentation du pass sanitaire à partir de 12 ans.

sur inscription

Contes à partir de 6 ans. Durée : 1heure Médiathèque municipale Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:00:00

