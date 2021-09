Paris Bibliothèque Crimée île de France, Paris Spectacle “PARADE (petite)” par Mathilde Vrignaud Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’évènement: île de France

Spectacle “PARADE (petite)” par Mathilde Vrignaud Bibliothèque Crimée, 23 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 23 octobre 2021

de l’ensemble Lab//SEM Une danseuse construit son nid. Elle s’empare d’objets bruts autour d’elle. Tel un oiseau elle fabrique son être, à coup de dessins, de danses et de parures absurdes et bariolées. PARADE (petite) déploie ainsi des gestes naissants, jusqu’à la fulgurance d’un envol.

Pour les enfants à partir de 1 an. Spectacles -> Jeune public Bibliothèque Crimée 42 rue Petit Paris 75019

Contact :Bibilothèque Crimée 01 42 45 56 40 bibliotheque.crimee@paris.fr https://m.facebook.com/bibliothequecrimee/?ref=page_internal 0142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr Spectacles -> Jeune public Bibliothèques;En famille;Enfants

2021-10-23T10:00:00+02:00_2021-10-23T11:00:00+02:00

