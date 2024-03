Spectacle par la compagnie « Qu’est-ce qu’il dit le pissenlit ? » Jardin partagé Paris, dimanche 24 mars 2024.

Le dimanche 24 mars 2024

de 15h00 à 15h30

.Public jeunes et adultes. gratuit

Des conteurs-conteuses vous racontent « Chat-Rivari », une histoire de partage, de transmission et de poésie. Prêt pour vous laisser envoûter au rythme de voix et de sons dans un cadre atypique ?

Au jardin partagé de la Baleine, sur la terrasse ombragé du Tulipier de Virginie, des conteurs et conteuses vous feront découvrir l’univers de Chat-Rivari, un conte poétique. Laissez vous transporter par ces voix pour voyager sur les pérégrinations imaginaires du Chat et être emporté loin des sentiers battus. Tout public.

Jardin partagé 10, rue Erard 75012

Contact :

Troupe qu’est-ce qu’il dit le pissenlit