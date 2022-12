Spectacle : Papy Mamie Colombe Trédaniel Trédaniel Trédaniel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Spectacle : Papy Mamie Colombe Bibliothèque Trédaniel

2023-01-14

Côtes-d’Armor Trédaniel Morgane Le Cuff viendra pour présenter son spectacle qui risque d’être joyeusement foldingue. Harpiste, chanteuse et conteuse, tout terrain, sillonnant tout autant la Galice, que les terres galèses, elle viendra nous offrir un spectacle en construction. Au pas, au trot et parfois en gallo. Elle fera ressurgir la vie à la ferme chez ses grands-parents, quitte à déborder un peu vers les animaux de la savane. Vous êtes invités enfants et grands enfants à accompagner sa harpe de choeurs impromptus et de rigolades. Réservation obligatoire. 20 personnes maximum. Accessible à partir de 5 ans. bibliotheque.tredaniel@gmail.com +33 2 96 73 42 68 https://morganelecuff.net/ Trédaniel

