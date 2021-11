Chartres-de-Bretagne Médiathèque Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine Spectacle Papoùtsi par la Compagnie Les Rivages du Vent Médiathèque Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine

Spectacle Papoùtsi par la Compagnie Les Rivages du Vent Médiathèque Centre culturel Pôle Sud, 22 janvier 2022, Chartres-de-Bretagne. Spectacle Papoùtsi par la Compagnie Les Rivages du Vent

Médiathèque Centre culturel Pôle Sud, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

Papoùtsi signifie « chaussure » en grec, et depuis ce matin Aletheia n’en a plus. Nu-pieds, elle quitte son village pour une quête qui l’amènera à découvrir le monde extérieur, à dépasser ses peurs et peut-être à trouver bien plus que des chaussures ! Un conte où s’entremêlent danse, marionnettes, musique et chant. Suivi d’un bal avec présentation des marionnettes et des instruments de musique Médiathèque Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Médiathèque Centre culturel Pôle Sud Adresse 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne Ville Chartres-de-Bretagne lieuville Médiathèque Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne