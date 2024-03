Spectacle : Papotage ou le rêve de la catapulte Médiathèque Françoise Sagan Paris, mercredi 22 mai 2024.

Le mercredi 22 mai 2024

de 15h00 à 16h00

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Un spectacle jeunesse de Cécile Bergame, conteuse, qui explore les rêves et l’imaginaire

Alchimiste de l’imaginaire, Cécile Bergame est conteuse et auteure de livres pour la jeunesse. Dans ce spectacle familial, elle nous invite à un tour de contes et à nous propulser là où nos songes et nos désirs les plus délirants embrasent sans turpitude la totalité de nos âmes.

À propos

Cécile Bergame fait le choix délibéré d’inventer des formes et un langage théâtral qui s’adressent tant aux enfants, qu’aux adultes.

Ses spectacles s’inscrivent dans une poétique de l’image et de l’écriture… Elle explore depuis des années et sans en avoir encore fait le tour, le monde de la toute petite enfance, réinterrogeant sans cesse la pertinence du geste, du mot, du regard….

Pour elle, la parole, est moteur du sensible et porte la fulgurance qui ouvre les portes de nos territoires intérieurs.

Durant son enfance, elle pratique la danse assidûment, s’inscrivant de fait dans une conscience du corps mais aussi de la voix. Pour elle, le conte est une matière qui lui permet d’envisager des interrogations essentielles.

Informations pratiques

Spectacle le mercredi 22 mai de 15h à 16h

Réservation obligatoire

La compagnie A Corps Bouillon

La Compagnie A Corps Bouillon, à travers les spectacles qu’elle propose, explore des modes d’expression dont la porosité permet de faire éclater les frontières entre les différentes disciplines artistiques. Cécile Bergame, directrice artistique de la compagnie, puise dans le répertoire des contes millénaires et dans la littérature contemporaine. Le conte, dans le travail d’exploration, de recherche et de questionnement est envisagé comme une matière. Il reste la principale source d’inspiration, pour son aspect mythique, son pouvoir d’évocation et sa dimension universelle.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010

Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

Cécile Bergame