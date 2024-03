Spectacle : Papillon Stavanger Sølvberget Stavanger, dimanche 17 mars 2024.

Spectacle : Papillon Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 Dimanche 17 mars, 14h00 Stavanger Sølvberget

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T14:00:00+01:00 – 2024-03-17T14:45:00+01:00

Fin : 2024-03-17T14:00:00+01:00 – 2024-03-17T14:45:00+01:00

Sur les ailes du papillon, la musique nous emmène de l’un à l’autre dans cette belle performance, où Sarah Camille, Sidiki et Jørn Erik jouent, chantent et racontent. Ils aimeraient aussi avoir votre vote !

A partir de 4 ans / Durée environ 40 min

Sarah Camille chanteuse, poète, dramaturge et conteuse. Elle est entre autres championne norvégienne de Slam (2011) et a remporté le prix Spellemann du meilleur album pour enfants en 2020 avec l’album Spor av dropar og røde nebb.

L’événement est une collaboration entre Sølvberget et Dessine-moi un mouton – The French Club, et fait partie du programme du festival culturel Francophonie 2024.

Les billets gratuits sont affichés une semaine avant l’événement. Il est également possible de se présenter sans billet et de voir s’il reste des places disponibles, même si l’événement affiche complet.

Søndagsbarn est l’un des programmes pour enfants les plus populaires de Sølvberget, où tout au long de l’année vous pourrez découvrir des visites d’auteurs, des concerts, du théâtre, des histoires, de la danse et bien d’autres divertissements.

Stavanger Sølvberget Sølvberggata 2, 4006 Stavanger Stavanger 4006 Storhaug Rogaland