Spectacle « Papiers » médiathèque La Ferté Macé, mercredi 28 février 2024.

Spectacle « Papiers » médiathèque La Ferté Macé Orne

de la compagnie ça s’peut pas

Comme un clin d’oeil à la réincarnation, une feuille de papier peut se recycler jusqu’à 7 fois. tout à tout formulaire administratif, lettre d’amour, passeport, billet de banque, mouchoir, journal ou partition. Chaque vie est un petit tableau mettant en lumière l’usage que l’on a du papier mais aussi la déforestation e ses conséquences sur la nature.

Deux comédiens jouent avec les objets et le papier sous toutes ses formes, inventant en direct des univers, des histoires, des personnages pour porter un regard plein de tendresse de poésie et aussi d’humour sur une vie de papier.

à partir de 6 ans accompagné d’un adulte

sur inscription

de la compagnie ça s’peut pas

Comme un clin d’oeil à la réincarnation, une feuille de papier peut se recycler jusqu’à 7 fois. tout à tout formulaire administratif, lettre d’amour, passeport, billet de banque, mouchoir, journal ou partition. Chaque vie est un petit tableau mettant en lumière l’usage que l’on a du papier mais aussi la déforestation e ses conséquences sur la nature.

Deux comédiens jouent avec les objets et le papier sous toutes ses formes, inventant en direct des univers, des histoires, des personnages pour porter un regard plein de tendresse de poésie et aussi d’humour sur une vie de papier.

à partir de 6 ans accompagné d’un adulte

sur inscription .

médiathèque Rue Saint-Denis

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 17:00:00

fin : 2024-02-28



L’événement Spectacle « Papiers » La Ferté Macé a été mis à jour le 2024-01-22 par Flers agglo