Médiathèque de Chantepie, le mercredi 7 juillet à 10:30

C’est l’histoire d’une page blanche qui rêve de belles histoires. Si les mots lui manquent, il était quand même une fois : une robe de princesse sans princesse, un dragon qui perd la boule… Une histoire fragile, toute de papier et d’ombres chinoises. Pour les 3-6 ans. Sur inscription _Dans le cadre de la manifestation nationale_ [_Partir en livre_](https://www.partir-en-livre.fr/)_, grande fête du livre jeunesse._

Médiathèque de Chantepie 86 avenue André Bonnin 35135 Chantepie

