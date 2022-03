Spectacle : Papier Ciseaux Forêt Oiseaux Orthez, 20 avril 2022, Orthez.

Spectacle : Papier Ciseaux Forêt Oiseaux Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez

2022-04-20 15:00:00 – 2022-04-20 Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail

Orthez Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Par la Cie Groenland Paradise.

Elles s’appellent Nathalie et Nathalie !

Et là, sous nos yeux, l’air de rien, elles fabriquent un conte enchanté joyeusement foutraque.

Elles découpent des langues de papier, plantent des crayons, changent de rôles comme de couronnes, chantent à tue tête et nous donnent à voir le grand plaisir de jouer avec peu de choses.

Un spectacle d’une grande liberté, léger comme du papier de soie, qui rappelle aux enfants que l’imagination s’attrape en jouant et qu’on peut inventer tout un univers avec juste du papier et des ciseaux!

+33 5 59 69 36 68

