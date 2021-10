Spectacle “Papier” Bains-sur-Oust, 10 novembre 2021, Bains-sur-Oust. Spectacle “Papier” Médiathèque 1 Place Nominoë Bains-sur-Oust

2021-11-10 10:30:00 – 2021-11-10 Médiathèque 1 Place Nominoë

Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine Bains-sur-Oust Spectacle « Papier » par la Cie Le théâtre avec un nuage de lait. Conte de papier pour pop-up, origami, ombres chinoises et autres petits plaisirs…

C’est l’histoire d’une page blanche. Une page blanche qui rêve de belles histoires, comme dans les contes pour enfants. Si les mots lui manquent, il était quand même une fois… Papier est un spectacle d’objets manipulés, à l’adresse des tout petits de 6 mois à 3 ans. Gratuit.

Le mercredi 10 novembre à 10h30 à la médiathèque de Bains-sur-Oust. Renseignement et réservation au 02 99 91 61 80 ou bmbainssuroust@orange.fr +33 2 99 91 61 80 Spectacle « Papier » par la Cie Le théâtre avec un nuage de lait. Conte de papier pour pop-up, origami, ombres chinoises et autres petits plaisirs…

C’est l’histoire d’une page blanche. Une page blanche qui rêve de belles histoires, comme dans les contes pour enfants. Si les mots lui manquent, il était quand même une fois… Papier est un spectacle d’objets manipulés, à l’adresse des tout petits de 6 mois à 3 ans. Gratuit.

Le mercredi 10 novembre à 10h30 à la médiathèque de Bains-sur-Oust. Renseignement et réservation au 02 99 91 61 80 ou bmbainssuroust@orange.fr Médiathèque 1 Place Nominoë Bains-sur-Oust

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bains-sur-Oust, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Bains-sur-Oust Adresse Médiathèque 1 Place Nominoë Ville Bains-sur-Oust lieuville Médiathèque 1 Place Nominoë Bains-sur-Oust