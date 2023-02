SPECTACLE | PANIQUE AU MINISTERE Verdun OT GRAND VERDUN Verdun Catégories d’Évènement: Meuse

Verdun

SPECTACLE | PANIQUE AU MINISTERE, 10 mars 2023, Verdun OT GRAND VERDUN Verdun. SPECTACLE | PANIQUE AU MINISTERE 60 Avenue de la 42ème Division Verdun Meuse

2023-03-10 – 2023-03-10 Verdun

Meuse Verdun Les TAVULEURS reviennent vers vous pour une comédie avec six personnages hauts en couleur.

L’action se passe dans un Ministère à Paris au temps du Président Sarkozy

L’amour triomphe quel que soit l’âge. +33 6 07 57 58 90 © TAVULEURS

Verdun

dernière mise à jour : 2023-02-07 par OT GRAND VERDUN

Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Verdun Autres Lieu Verdun Adresse 60 Avenue de la 42ème Division Verdun Meuse OT GRAND VERDUN Ville Verdun OT GRAND VERDUN Verdun lieuville Verdun Departement Meuse

Verdun Verdun OT GRAND VERDUN Verdun Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verdun-ot-grand-verdun-verdun/

SPECTACLE | PANIQUE AU MINISTERE 2023-03-10 was last modified: by SPECTACLE | PANIQUE AU MINISTERE Verdun 10 mars 2023 60 Avenue de la 42ème Division Verdun Meuse Meuse OT GRAND VERDUN verdun Verdun, Meuse

Verdun OT GRAND VERDUN Verdun Meuse