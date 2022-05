Spectacle : Palace sur scène Vianne, 25 juin 2022, Vianne.

Spectacle : Palace sur scène Vianne

2022-06-25 – 2022-06-25

Vianne 47230 Vianne

Adaptation scénique de l’émission de divertissement créée en 1988 par Jean-Michel Ribes, Roland Topor, Georges Woliniski, et leurs acolytes, ce spectacle a pour cadre un Grand hôtel dont les clients rivalisent de bêtise, de vanité candide, d’ignorance et professent un mépris de la classe serein. Des saynètes se succèdent sans vraie continuité, dans lesquelles on planifie ses partouzes (avec groom bien entendu), où l’on geint à propos de l’angoisse d’être riche et où le plus gros malheur est d’avoir les fesses qui tombent.

L’hôtel est un lieu surréaliste : on peut, moyennant finance, y commander ses rêves, ses activités de plein air en chambre (surf, chasse…), les escaliers y restent coincés comme les ascenseurs du monde réel, les séances de savoir-vivre permettent d’apprendre à se curer le nez “avec panache” et les œufs brouillés sont y servis réconciliés.

+33 6 88 12 78 88

D’art en art

Vianne

