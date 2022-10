Spectacle : Pakman Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Spectacle : Pakman Le Havre, 22 octobre 2022, Le Havre. Spectacle : Pakman

3 Parvis Simone Veil Le Havre Seine-Maritime

2022-10-22 – 2022-10-22 Le Havre

Seine-Maritime Pakman est une rencontre entre les rythmes du jongleur Stijn Grupping et du batteur Frederik Meulyzer et tout cela se joue dans un camion garé devant l’espace Simone Veil. Ensemble, ils explorent le rythme auquel « cette » époque est soumise. Stijn et Frederik font entrer en dialogue les rythmes et les routines de leurs balles rebondissantes et de leurs percussions. Ensemble, ils créent de la musique en public et ce faisant, se renforcent, se contrecarrent et se défient mutuellement – chacun avec son propre instrument. Samedi 22 octobre 15h, 16h et 17h, sur le parvis du Pôle Simone Veil – A partir de 5 ans (à voir en famille)

Durée : 20 min

Tarif : 15€

