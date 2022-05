SPECTACLE – PAKMAN, 21 mai 2022, .

SPECTACLE – PAKMAN

2022-05-21 16:00:00 – 2022-05-21 16:25:00

PAKMAN vit plus vite qu’une souris ne peut cliquer. 1 petit colis, 2 formulaires, 3 tampons, 6 signatures, 450 fois par jour, 159 750 colis distribués par an en échange de 10 jours de vacances. PAKMAN sillonne le pays pour livrer des colis, toujours bien à temps. Dans le conteneur de son petit camion, le public est invité à assister à un spectacle intense à propos d’un participant aussi solitaire qu’invisible à notre économie virtuelle.

PAKMAN est une rencontre entre les rythmes du jongleur Stinjn Grupping et du batteur Frederik Meulyzer. Ensemble, ils explorent le rythme auquel cette époque est soumise. Comment la célébrité imposée à PAKMAN se rapporte-t-elle à ses rythmes naturels comme le pouls et la respiration? Stijn et Frederik font entrer en dialogue les rythmes et les routines de leurs balles rebondissantes et de leurs percussions. Ensemble, ils créent de la musique en public et, ce faisant, se renforcent, se contrecarrent et se défient mutuellement, chacun avec son propre instrument.

PAKMAN se joue dans un camion qui fera halte sur la Place des Arts.

Vingt-cinq spectateurs peuvent prendre place dans me conteneur. Ce spectacle captivant convient à tout le monde à partir de cinq ans.

En plein festival Molière, la programmation du festival Aux Actes Citoyens qui aura lieu du 21 au 28 mai a été dévoilée !

Et les réservations sont parties très fort ! Alors ne tardez pas, pour réserver : Espace Jean Jaurès – Place des Arts Tomblaine – 03 83 33 27 50.

dernière mise à jour : 2022-04-02 par