Spectacle “oui je suis noir, et alors?” Fronsac, 28 avril 2022, Fronsac.

Spectacle “oui je suis noir, et alors?” Baz’art 34 Lieu Dit Loiseau Fronsac

2022-04-28 17:00:00 – 2022-04-28 22:00:00 Baz’art 34 Lieu Dit Loiseau

Fronsac Gironde Fronsac

EUR 15 Quand on est un petit blanc à la verticalité contrariée, et qu’on appelle son spectacle « Oui je suis noir, et alors ? », forcément, on se doute que le mec assume grave !

Du haut de ces 41 ans, Krystoff prend le recul pour nous raconter ce que nous n’oserions lui demander.

De la vendeuse de vêtements à son coach sportif, de sa belle-mère à sa psy, il nous joue ses moments de vie qui l’ont mené jusqu’à la comédie.

Un one man show autobiographique, unique, différent…

Un mètre d’autodérision, mais aussi un maître quand il s’agit de jouer des personnages… Bref un concentré de talent !

+33 5 57 74 70 69

Baz’art 34 Lieu Dit Loiseau Fronsac

