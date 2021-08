Sarrebourg Sarrebourg Moselle, Sarrebourg SPECTACLE OÙ: L’HEURE LES MOTS VONT BOIRE Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

SPECTACLE OÙ: L'HEURE LES MOTS VONT BOIRE 2021-08-26 14:30:00 14:30:00 – 2021-08-26 15:30:00 15:30:00

Sarrebourg Moselle Sarrebourg Brigitte Gonzalez raconte aux enfants une histoire de l’écriture…de vive voix, jeudi 26 août 221 à 14h30, au musée du Pays de Sarrebourg ! C’est une rencontre poétique, un bout de quotidien réenchanté et partagé autour d’une table. Le spectacle sera agrémenté d’une vidéo de Mark Tellok : des lettres dissimulées dans le paysage. Spectacle gratuit, adapté aux 7 ans et plus avec le soutien de la DRAC Grand Est dans le cadre de l’Été culturel 2021. Sur réservation, nombre de places limité. Contrôle du pass sanitaire pour les plus de 18 ans. reservations-parcourschagall@orange.fr +33 3 87 08 08 68 Musée du Pays de Sarrebourg dernière mise à jour : 2021-08-11 par

