SPECTACLE ORIGINAL LES SOUS DE BRUXELLES Le Pouliguen, 19 novembre 2021, Le Pouliguen.

2021-11-19 – 2021-11-20

Le Pouliguen Loire-Atlantique

L’association Scenez-Bulles vous présente une comédie de Jacky Goupil :

Le Maire de St Bouzigues-sur-Croquignol réunit le Conseil Municipal car la Ville est accusée de maltraitance sur le zèbre du zoo. Or, ce zèbre attirait de nombreux touristes puisqu’il avait pour particularité d’avoir des rayures horizontales. Outre une amende conséquente, la commune se voit privée des aides du Parlement Européen. Plus de zoo, plus de touristes, plus de sous de Bruxelles !! Mais, St-Bouzigues ne compte pas rester les deux pieds dans le même sabot pour se sortir de cette situation …

scenez-bulles@orange.fr http://scenezbulles.jimdo.com/

