Spectacle Oraison Louhans, 1 octobre 2021, Louhans.

Spectacle Oraison 2021-10-01 – 2021-10-01 Place de la Charité Champ de foire

Louhans Saône-et-Loire Louhans

10 10 EUR Ecriture, mise en scène, lumière : Marie Molliens / Regard chorégraphique : Denis Plassard.

Interprètes : Robin Auneau, Nathalie Kuik «Missy Messy», Marie Molliens, Françoise Pierret.

Assistante à la mise en scène : Fanny Molliens / Conseillère à la dramaturgie: Aline Reviriaud / Assistant chorégraphique : Milan Herich / Création costumes : Solenne Capmas / Création musicale : Françoise Pierret / Création sonore : Didier Préaudat, Gérald Molé / Assistant création lumière : Théau Meyer / Création d’artifices : La Dame d’Angleterre / Intervenants artistiques: Delphine Morel, Céline Mouton / Contributeur en cirque d’audace : Guy Périlhou / Assistante d’administration et de production : Pauline Meunier / Régisseur : Théau Meyer.

Conventionnée par le Ministère de la Culture et de la communication / DRAC Bourgogne-Franche-Comté et par le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Avec le soutien du Ministère de la Culture (DGCA & DRAC BFC), du Conseil Départemental de Saône-et-Loire et Adami.

+33 3 85 76 75 10

Ecriture, mise en scène, lumière : Marie Molliens / Regard chorégraphique : Denis Plassard.

Interprètes : Robin Auneau, Nathalie Kuik «Missy Messy», Marie Molliens, Françoise Pierret.

Assistante à la mise en scène : Fanny Molliens / Conseillère à la dramaturgie: Aline Reviriaud / Assistant chorégraphique : Milan Herich / Création costumes : Solenne Capmas / Création musicale : Françoise Pierret / Création sonore : Didier Préaudat, Gérald Molé / Assistant création lumière : Théau Meyer / Création d’artifices : La Dame d’Angleterre / Intervenants artistiques: Delphine Morel, Céline Mouton / Contributeur en cirque d’audace : Guy Périlhou / Assistante d’administration et de production : Pauline Meunier / Régisseur : Théau Meyer.

Conventionnée par le Ministère de la Culture et de la communication / DRAC Bourgogne-Franche-Comté et par le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Avec le soutien du Ministère de la Culture (DGCA & DRAC BFC), du Conseil Départemental de Saône-et-Loire et Adami.

dernière mise à jour : 2021-08-25 par