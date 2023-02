SPECTACLE ORAISON Ancerville Ancerville Catégories d’Évènement: Ancerville

Meuse

SPECTACLE ORAISON, 21 avril 2023, Ancerville Ancerville. SPECTACLE ORAISON 101 Rue de Chamouilley Ancerville Meuse

2023-04-21 20:30:00 – 2023-04-21 21:30:00 Ancerville

Meuse Ancerville 8 EUR Si la Cie Rasposo compte parmi les grandes aventures circassiennes de ces dernières années, c’est parce qu’elle sait plus que quiconque entretenir la flamme de ces petits cirques d’antan qui parcouraient les villages. Dans la pénombre de la piste, les numéros s’enchaînent, impressionnants de maîtrise et composent des tableaux d’une beauté ténébreuse inoubliable…. Un spectacle sous chapiteau qui fait le plein de sensations fortes et qu’on vous recommande à 100 %, sauf aux plus jeunes enfants ! Une coopération du réseau des 1000 plateaux : avec la Cie Azimuts, Scène et Territoires, l’O.M.A. et la Codecom Commercy-Void-Vaucouleurs. +33 3 29 79 73 47 https://www.acb-scenenationale.org/ Ryo Ichii

