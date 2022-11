Spectacle Optraken Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon

Spectacle Optraken Redon, 14 décembre 2022, Redon. Spectacle Optraken

Place du Parlement Théâtre Le Canal Redon Ille-et-Vilaine Théâtre Le Canal Place du Parlement

2022-12-14 19:30:00 – 2022-12-14

Théâtre Le Canal Place du Parlement

Redon

Ille-et-Vilaine Redon LE GALACTIK ENSEMBLE

[CIRQUE / DÈS 7 ANS] Des pans de murs qui se déplacent, des pétards qui explosent, un plafond qui s’effondre, des balles de tennis qui les attaquent… pour les cinq acrobates présents sur scène, les épreuves se succèdent à un rythme effréné et les dangers sont partout ! Avec un humour certain et sur un rythme trépidant, les artistes se tirent de situations périlleuses, et subliment les façons de chuter puis de se relever face aux aléas de la vie. billetterie.lecanal@redon-agglomeration.bzh +33 2 23 10 10 80 http://www.lecanaltheatre.fr/ Théâtre Le Canal Place du Parlement Redon

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Redon Autres Lieu Redon Adresse Redon Ille-et-Vilaine Théâtre Le Canal Place du Parlement Ville Redon lieuville Théâtre Le Canal Place du Parlement Redon Departement Ille-et-Vilaine

Redon Redon Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/redon/

Spectacle Optraken Redon 2022-12-14 was last modified: by Spectacle Optraken Redon Redon 14 décembre 2022 ille-et-vilaine Place du Parlement Théâtre Le Canal Redon Ille-et-Vilaine redon

Redon Ille-et-Vilaine