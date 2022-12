SPECTACLE OPOUAL La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

Vosges

SPECTACLE OPOUAL La Bresse, 21 décembre 2022, La Bresse . SPECTACLE OPOUAL 88 route de Vologne Restaurant « Le Slalom » La Bresse Vosges Restaurant « Le Slalom » 88 route de Vologne

2022-12-21 17:30:00 – 2022-12-21

Restaurant « Le Slalom » 88 route de Vologne

La Bresse

Vosges Tous les enfants sont invités aux spectacles organisés chaque semaine dans la station de La Bresse Hohneck. Opoual sera là « en chair et en poil » et les enfants pourront lui serrer la patte ! Accessible en poussette. station.labresse@labellemontagne.com +33 4 79 84 37 15 https://labresse.labellemontagne.com/fr/ OTL

Restaurant « Le Slalom » 88 route de Vologne La Bresse

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: La Bresse, Vosges Autres Lieu La Bresse Adresse La Bresse Vosges Restaurant "Le Slalom" 88 route de Vologne Ville La Bresse lieuville Restaurant "Le Slalom" 88 route de Vologne La Bresse Departement Vosges

La Bresse La Bresse Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bresse/

SPECTACLE OPOUAL La Bresse 2022-12-21 was last modified: by SPECTACLE OPOUAL La Bresse La Bresse 21 décembre 2022 88 route de Vologne Restaurant "Le Slalom" La Bresse Vosges La Bresse Vosges

La Bresse Vosges