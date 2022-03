Spectacle Opera pour enfants : Les rêveurs de la lune Colmar, 18 mars 2022, Colmar.

Spectacle Opera pour enfants : Les rêveurs de la lune Colmar

2022-03-18 – 2022-03-18

Colmar Haut-Rhin

EUR Opéra pour enfants proposé par l’Opéra national du Rhin

Livret d’Anna Moody.

En asséchant le Lac des Rêves pour construire une ville dans son lit, les oiseaux ont provoqué une catastrophe en chaîne. Avec la disparition du reflet de la lune sur l’eau, les Rêveurs ont perdu le sommeil et leurs songes se sont évaporés. La Cigogne ne peut plus les pêcher pour les emmener dans le ciel et allumer les étoiles. Sans les rêves, la nuit s’est éteinte et le monde s’est détraqué. Le Paon est devenu aveugle, l’Hirondelle désespérément muette. Les Moineaux autrefois si rapides manquent désormais d’agilité et la Huppe, toujours en quête de nouveaux territoires, ne sait plus comment trouver le nord….

A partir de 5 ans

+33 3 89 20 29 02

Colmar

